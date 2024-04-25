«ضعي نصف كوب منه».. مكون بمطبخك ينظف الملابس في دقائق

بقع الملابس وبهتان الألوان والرائحة الكريهة، من المشكلات التي تواجه البعض عند تنظيف الملابس، لذا هناك مكون منزلي يُضاف في دورة الغسيل، ويؤدي إلى نتائج سحرية في أقل وقت ممكن، بحسب ما ذكره موقع «goodhousekeeping».

يعد الخل من المكونات الفعالة في تنظيف الملابس وإزالة البقع الصعبة التي تحتاج إلى كمية كبيرة من «المسحوق»، لذا يمكن وضع من نصف كوب إلى كوب من الخل في دورة الغسيل بالغسالة وستؤدي إلى نتائج مذهلة.

الخل يساعد في تنظيف الملابس

يعمل الخل على التخلص من روائح الملابس الكريهة خاصة رائحة العرق، والبقع الصعبة التي تغير من لون الملابس، إذ يعمل الخل على إعادتها ناصعة البياض مرة أخرى، كما يعتبر مطهر أو مزيل لأي بكتريا أو فطريات موجودة.

ويفضل استخدام الخل في تنظيف الملابس السوداء والداكنة للحفاظ على ألوانها زاهية كما هي وحمايتها من البهتان الذي يضيع رونقها، كما يساعد في التخلص من «الوبر» الذي يؤثر على المظهر العام للملابس.

تحذير من عدم الإفراط في استخدام الخل

يجب عدم الإفراط في استخدام الخل، بل يجب وضعه بكميات قليلة في دورات الغسيل، خاصة مع الملابس المتسخة وعدم زيادته حتى لا يضر بالغسالة ويتلف الملابس خاصة مع استخدام المسحوق بكميات كبيرة.

وعلى الرغم من فعالية الخل في تنظيف الملابس، إلا أنّ هناك بعض التحذيرات التي يجب أخذها في عين الاعتبار، منها عدم خلط الخل مع أي مبيضات لأن ذلك سيؤدي إلى نتيجة عكسية بإتلاف الملابس بدلًا من تنظيفها.

يفضل عدم وضع الخل في دورة الغسيل منذ البداية

ويفضل عدم وضع الخل في دورة الغسل منذ البداية، والوقت الأنسب هو دورة الشطف لوضعه مع المياه فقط، والحصول على تأثيره الإيجابي.