تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، خلال أيام قليلة، بحسب ما أعلنت مديريات التربية والتعليم في جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 في 15 محافظة، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات في شهر مايو المقبل وتستمر نحو 5 أيام، فيما تعقد امتحانات المستوى الرفيع للمدارس اللغات قبل موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بوقتٍ كاف، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني في 15 محافظة، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة القليوبية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظة القليوبية، والذي جاء كالآتي:

السبت 11 مايو.. اللغة العربية.

الأحد 12 مايو.. العلوم، والمهارات المهنية.

الاثنين 13 مايو.. اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

الثلاثاء 14 مايو.. الرياضيات، وICT.

الأربعاء 15 مايو.. الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 القاهرة

ويأتي جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 القاهرة الترم الثاني كالآتي:

ويستعد آلاف الطلاب والطالبات، لانطلاق اختبارات نهاية العام، وفقًا لجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 القاهرة، الذي يأتي كما يلي:

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 9 مايو.. العلوم، والتربية الدينية.

السبت 11 مايو.. الدراسات الاجتماعية، وICT.

الأحد 12 مايو.. الرياضيات، والمهارات المهنية.

الاثنين 13 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة الإسكندرية

وفيما يخص جدول امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة الإسكندرية فإنّه يأتي كما يلي:

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 9 مايو.. اللغة الإنجليزية والعلوم.

السبت 11 مايو.. الدراسات الاجتماعية، وICT.

الأحد 12 مايو.. الرياضيات، والمهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة الجيزة

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

السبت 11 مايو.. العلوم، والمهارات المهنية.

الاثنين 13 مايو.. اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

الأربعاء 15 مايو.. الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 الدقهلية

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية.

السبت 11 مايو.. العلوم، والمهارات المهنية.

الاثنين 13 مايو.. الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 15 مايو.. الدراسات، واللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 الشرقية

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 9 مايو.. العلوم، والرياضيات.

السبت 11 مايو.. الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 12 مايو.. اللغة الأجنبية، والمهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 الفيوم

الخميس 9 مايو.. اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 11 مايو.. اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

الأحد 12 مايو.. الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 13 مايو.. العلوم، والمهارات المهنية.

الثلاثاء 14 مايو.. الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 المنيا

الأربعاء 8 مايو.. العلوم، والمهارات المهنية.

الخميس 9 مايو.. الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

السبت 11 مايو.. الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 12 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 كفر الشيخ

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

الخميس 9 مايو.. العلوم، والمهارات المهنية.

السبت 11 مايو.. اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

الأحد 12 مايو.. الرياضيات، وICT.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 بني سويف

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية، والمهارات المهنية.

السبت 9 مايو.. اللغة الأجنبية، والدراسات الاجتماعية.

الإثنين 11 مايو.. العلوم، والحاسب الآلي.

الأربعاء 13 مايو.. الرياضيات، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 البحيرة

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 9 مايو.. العلوم، والمهارات المهنية.

السبت 11 مايو.. الدراسات الاجتماعية، وICT.

الاثنين 13 مايو.. اللغة الإنجليزية، والرياضيات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 سوهاج

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

السبت 11 مايو.. الرياضيات، والدراسات الاجتماعية.

الاثنين 13 مايو.. اللغة الإنجليزية، وICT.

الأربعاء 15 مايو.. العلوم، والمهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 المنوفية

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 9 مايو.. اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

السبت 11 مايو.. العلوم، وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 12 مايو.. الرياضيات، والمهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 الغربية

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 9 مايو.. العلوم، واللغة الأجنبية.

السبت 11 مايو.. الدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية.

الأحد 12 مايو.. الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 قنا

الاثنين 13 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأربعاء 15 مايو.. الدراسات، وتكنولوجيا المعلومات.

الخميس 16 مايو.. اللغة الأجنبية، والرياضيات.