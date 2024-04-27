مدرب مازيمبي يفجر مفاجأة بشأن الهدف الملغي أمام الأهلي

كشف ألكسندر جوردان، المدرب العام لنادي مازيمبي الكونغولي، موقف الهدف الملغي للفريق خلال مباراة الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقال ألكسندر جوردان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «كان الهدف الملغي نقطة التحول في المباراة، رامي ربيعة استطاع أن يلمس الكرة برأسه أولا، أثناء مبارزة مع جويل بيا، لمس بيا الكرة بيده بشكل لا إرادي أثناء تمددها دون تغيير مسارها».

وأشار مدرب مازيمبي، إلى أنه «خلال مباراة الذهاب، كان هناك إجراءين متنازع عليهما، كان لدينا ركلتي جزاء في مباراة الذهاب، والحكم مع الأسف لم يعود لتقنية الفار، على الأقل كان لا بد أن يكون أكثر حياديا في تلك المباراة».

الأهلي يفوز على مازيمبي بثلاثية

وفاز النادي الأهلي في لقاء الذهاب علي حساب مازيمبي الكونغولي، بثلاثية مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم علي أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وسجل ثلاثية المارد الأحمر محمد عبدالمنعم، ووسام أبو علي، وأكرم توفيق.

وأثار هدف مازيمبي الملغي أمام النادي الأهلي الجدل خاصة وأن تم احتسابه قبل أن يعود الحكم الكيني بيتر كاماكو لتقنية الفار ليقرر إلغاءه بداعي لمس الكرة يد لاعب الفريق الكونغولي.