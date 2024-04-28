طريقة عمل سموزي المانجو بالحليب في البيت.. مكونات وخطوات سهلة

عصير المانجو من المشروبات المنتشرة وصاحبة الشعبية الكبيرة خلال فصل الصيف، وتبحث بعض ربات البيوت عن وصفة جديدة لعمل عصير المانجا، ومنها طريقة عمل سموزي المانجو بالحليب في البيت بسهولة وبأرخص التكاليف، وفقا لموقع «just food».

طريقة عمل سموزي المانجو بالحليب

المقادير:

- نصف كوب لبن.

- كوب مانجو مجمدة مقطعة إلى مكعبات.

- موزة مجمدة مقطعة.

- علبة زبادي.

طريقة التحضير :

- نضع الزبادي والموز والمانجا واللبن في الخلاط.

- نقوم بخلط المكونات جيداً حتى يصبح القوام متجانس.

- نصب السموزي في أكواب التقديم.

طريقة عمل سموزي المانجو

مكونات التحضير:

- كوب مانجو مجمدة مقطعة مكعبات.

- كوب ماء بارد.

- موزة مجمدة ومقطعة.

- ملعقة صغيرة زنجبيل طازج.

- معلقة زبادي كبيرة.

طريقة التحضير:

- نضع قطع الموز المجمدة ومكعبات الثلج في الخلاط الكهربائي.

- نضيف إلى الخليط المياه والزبادي والزنجبيل الطازج.

- نقوم بالاستمرار في الخلط حتى تصبح المكونات متجانسة.

- نقوم بسكب الاسموزي في الأكواب، ثم يقدم بارداً.

طريقة عمل سموزي الفراولة

المقادير:

- 4 حبات فراولة طازجة.

- 5 مكعبات ثلج.

- 3 معلقة سكر كبيرة.

- نصف كوب حليب بارد.

- 2 معلقة صغيرة فانيليا سائلة.

- نصف كوب لبن زبادي.

طريقة التحضير:

- نضع الحليب البارد وحبات الفراولة ولبن الزبادي في الخلاط، ثم نطحنهم جيداً.

- نضيف إلى الخليط السكر والفانيليا السائلة ومكعبات الثلج، ثم نكمل عملية الخلط لعدة دقائق أخرى.

- نسكب سموزي الفراولة في الأكواب، ثم يقدم.

طريقة عمل سوزي الشاي الأخضر

المكونات:

- كيس شاي أخضر.

- 2 شريحة أناناس.

- 2 حبة قرنبيط.

- 3 زهيرات بروكلي.

طريقة التحضير:

- يوضع كيس الشاي الأخضر في كوب من الماء.

- نضع القرنبيط والبروكلي والأناناس في الخلاط، ونطحنهم جيدا.

- نضيف كوب الشاي إلى الخليط، ثم نكمل الطحن.

- يوضع الاسموزي في الكوب، ثم يقدم.