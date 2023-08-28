مانجو الإسماعيلية «ريحة وحلاوة»

إطلاق النسخة الثانية لمهرجان المانجو بحضور أكثر من 30 سفيراًوتوافد آلاف المصريين

مع صيف كل عام، ينتظر المصريون موسم حصاد المانجو فى محافظة الإسماعيلية، التى تُعد عاصمة المانجو فى مصر، كونها أكثر المحافظات تميّزاً وتنوّعاً من حيث زراعة أصناف مختلفة ومتعدّدة محلية وأجنبية، فضلاً عن الأصناف التقليدية «العويس والفص والنعومى» وغيرها.

الإسماعيلية التى تقع على بُعد 100 كيلومتر تقريباً من العاصمة القاهرة، تتميز بزراعة ما يقرب من 25% من إجمالى الأراضى الزراعية بمحصول المانجو بأصناف مختلفة، بينها التى مرّ عليه أكثر من 150 عاماً، إلا أن المزارعين فى الفترة الحالية بدأوا إدخال أصناف أجنبية جديدة مميزة كـ«النعومى والكيت والهايدى والياسمينا». وفى العام الماضى قرّرت محافظة الإسماعيلية إطلاق أول نسخة لمهرجان المانجو، احتفالاً بالفاكهة الصيفية المتميزة واعتماده كمهرجان سنوى تتم إقامته على مدار يومى 18 و19 أغسطس من كل عام، وهى ذروة إنتاج أصناف المانجو بالمحافظة وإتاحة المانجو بأسعار الجملة طوال أيام المهرجان لأهالى المحافظة وزوارها، لتشهد النسخة الثانية، التى تمت إقامتها الأسبوع الماضى إقبالاً كبيراً من المواطنين من مختلف المحافظات والجنسيات، وبمشاركة 30 سفارة وقنصلية، على رأسها بريطانيا وفرنسا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والصين وإندونيسيا، ونجحت محافظة الإسماعيلية فى تحويل المهرجان إلى كرنفال شعبى ودولى يتم من خلاله تنشيط سياحة البيئة وسياحة اليوم الواحد وترويجها عالمياً.