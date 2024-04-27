5 عادات تفسد مذاق كوب الشاي.. «اوعى تعملها»

لا شك أن الشاي مشروب المصريين المثالي ومحبوبهم الأول في عالم المشروبات، فلا يقتصر شربه على توقيت معين أو مناسبة، بل يتم تناوله في أي وقت من اليوم وبشكل مستمر، فيتناوله الشعب المصري صباحاً ومساءاً وبكميات عديدة في اليوم الواحد، ويجب أن يكون كوب الشاي محضراً بطريقة فنية.

ولأن المصري لا يقبل أي خطأ يؤثر على مذاق كوب الشاي الخاص به، في التقرير التالي نستعرض 5 عادات تؤثر على طعم الشاي وتفسد مذاقه، وفقا لموقع «سي بي سي سفرة».

طريقة التخزين

إن العادة الأولى المتسببة في فساد مذاق الشاي هي طريقة تخزينه؛ فهي الأساس حتى قبل شربه، لذلك يجب تخزينه في برطمان محكم الغلق، ويوضع في مكان جاف بعيدا عن روائح البخار والأكل، التي لها دور كبير في «كرف» طعم الشاي.

كما يجب تقسيم الشاي في برطمانات منفصلة، ويوضع جزء منها للاستخدام اليومي، والجزء الآخر في برطمان منفصل للتخزين، وهو أمر يغفل عنه العديد من الأشخاص يتسبب في فساد مذاق الشاي.

عدم تخصيص ملعقة للشاي

يقع العديد من الأشخاص في خطأ كبير وهو عدم تخصيص ملعقة محددة لتقليب الشاي، فهذه العادة يمكن أن تتسبب في تغيير طعم الشاي في الفم، إذ أن بعض الناس تغفل عن هذه الحركة وتضع الملاعق المتسخة أو المبلولة في كوب الشاي ثم تقلبه، ما يتسبب في فساد مذاقه.

ويفضل عاشقو الشاي تناوله في أكواب زجاجية شفافة بعيدا عن الأكواب البلاستيكية التي تغيير من طعمه، وبالرغم من شربه في كوب زجاجي، إلا أن مذاقه قد يتغير أحياناً، ويرجع ذلك إلى عدم تنظيف الأكواب بشكل جيد قبل الشرب، لذلك ينصح بشطفها جيداً قبلها.

المياه المغلية

من البديهي معرفة أن الشاي يحضر عن طريق المياه المغلية، لكن تكمن المشكلة هنا في مصدر هذه المياه، إذ أنه عند تسخين الماء ووضعه في الكاتل أو البراد قبل التأكد من مصدرها ونظافتها، يتسبب ذلك في تغيير مذاق الشاي وتلفه.