«تنمية المهارات» بالمجلس القومي للمرأة: اهتممنا بما يعكس العادات والتقاليد

قالت مي محمود، مدير عام تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، إنهم بدأوا بالاهتمام بالحرف التراثية منذ إنشاء المجلس القومي للمرأة، لافتةً إلى أن خط الصعيد به كما كبيرا من الحرف اليدوية، والتي منها «الغرزة السيوي»، بالإضافة إلى شمال وجنوب سيناء، متابعةً: «مصر كلها مليئة بالحرف التراثية الجميلة».

بداية المجلس القومي للمرأة مع الاهتمام بالتلي

وأضافت مي، خلال حوارها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه اليوم الإعلامية جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز، أنه عند إنشاء المجلس كان هناك مشروع يهتم بالحرف التراثية وبالأخص حرفة التلي، وتم العمل عليه لأن كل طريقة في التلي تعكس العادات والتقاليد الخاصة بزمن ما، لوجود رسومات فرعونية وإسلامية وقبطية.

طرحة العروسة وعلاقتها بالعادات والتقاليد

وتابعت: «كانت الطرحة الخاصة بالعروسة جزءا أساسيا من جهازها لأنها تعكس العادات والتقاليد الخاصة بمنطقتها أو المكان الذي تعيش حياتها فيه، كما تظهر الأشياء التي تأخذها معها إلى منزلها».