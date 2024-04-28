الأهلي يحسم الجدل بشأن حصوله على 50 مليون دولار بسبب كأس العالم

كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن أن جماهير المارد الأحمر سعداء بالفوز أمام مازيمبي، في المباراة الصعبة التي جمعتهما بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لافتا إلى أن الحماس لم يتوقف طوال الـ90 دقيقة.

الأهلي يشكر وزارة الداخلية بعد مباراة مازيمبي

وشدد سعد شلبي، في تصريحات تلفزيونية، على أن «الحضور الجماهيري الكبير قدم صورة مشرفة عن مصر»، موضحا أن الأهلي ساوى رقم ريال مدريد بالوصول إلى نهائي البطولة القارية 17 مرة».

ولفت «شلبي»، إلى أن جمهور الأهلي دائما يكون مساندا للفريق، موضحا أن عدد الذين حضروا في ستاد القاهرة أول أمس، 50 ألفا، قدموا صورة حضارية».

وقدم المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الشكر للمؤسسات الأمنية المصرية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي حرصت على دخول الجماهير بشكل ميسر، وكان هناك التزاما من الجمهور للدخول بشكل حضاري يعبر عن التطور الذي شهدته الدولة المصرية.

وأردف أن النادي الأهلي سيطلب السماح بدخول السعة الكاملة لاستاد القاهرة، البالغة 80 ألفا، في مباراة الأهلي والترجي بإياب نهائي أبطال أفريقيا، منوها إلى أن هذا يتطابق مع لوائح المباريات النهائية التي تنص على حضور السعة الكاملة من الجمهور.

بدء التجهيز لمباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري الأبطال

وأكد سعد شلبي، أنه سيجري الاجتماع مع شركة تذكرتي، في الثانية مساء اليوم الأحد، لمتابعة الاستعدادات والتنظيمات الخاصة بالمباراة النهائية، وعدد الجماهير المسموح لهم، حتى تخرج المباراة بشكل إيجابي وحضاري.

ولفت إلى أن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بدأ العمل منذ اليوم للتجهيز لموقعة رادس، من حيث تحديد موعد السفر، والاستعدادات كافة الخاصة بالبعثة.

وقال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه لم يجر الحديث حتى الآن بشكل رسمي عن الجوائز المالية الخاصة بكأس العالم للأندية، وما صدر ما هو إلا اجتهادات تعبر فقط عن وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن الأهلي لديه مواجهة مهمة أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء، وهي مهمة من أجل مسابقة دوري nile؛ لأن جمهوره لا يعرف إلا ثقافة الفوز.

وأوضح الدكتور سعد شلبي، أن النادي الأهلي لعب حتى الآن 10 مباريات زيادة، مقارنة بأي فريق آخر في قارة أفريقيا، وما زال الدوري في الأسبوع رقم 12 له، مشددا على أن السفر الكثير مرهق للاعبي المارد الأحمر.