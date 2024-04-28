طريقة عمل فتة دجاج بالزبادي في خطوات بسيطة.. «لذيذة وخفيفة على المعدة»

فتة الدجاج بالزبادي من ألذ الوصفات التي يمكن إعدادها في المنزل، بنفس مذاق المطاعم، وتختلف عن الفتة المصري، إذ يتم إعدادها بالزبادي بدلًا من صوص الطماطم، والبطل الرئيسي الدجاج وليس اللحم.

ونوضح طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي على طريقة الشيف مروة مهنى، في برنامج «تيك آواي»، على قناة cbc sofra.

المقادير:

صدور دجاج مسلوقة ومقطعة «نساير»، أو يمكن استخدام شرائح دجاج نية وتشوح في رشة ملح وفلفل أسود.

زبدة أو سمنة بلدي.

زيت نباتي.

مرقة سلق الدجاج أو مكعبات مرق.

عيش شامي أو بلدي محمص.

أرز أبيض مطهو.

للصوص:

نصف كيلو زبادي يوناني أو زبادي عادي مصفى من المياه.

طحينة خام.

ثوم مفروم.

عصير ليمون.

ملح.

فلفل أسود.

للتقديم:

مكسرات محمصة.

بقدونس مفروم.

سماق.

طريقة عمل فتة دجاج بالزبادي

يمكن إعداد فتة الدجاج بالزبادي في خطوات بسيطة، بتجهيز طبق التقديم ووضع الخبز المحمص ثم إضافة طبقة من الأرز المطهو وتوزيع شرائح الدجاج المسلوقة.

إعداد صوص الزبادي في خطوة واحدة

وتأتي خطوة تحضير الصوص، الذي يعتبر سر الوصفة، ويعطي نفس مذاق المطاعم، بخلط نصف كيلو زبادي يوناني أو زبادي عادي مصفى من المياه، والقليل من الطحينة الخام، و2 فص ثوم مفروم، عصير 2 ليمونة، رشة ملح وفلفل أسود، والتقليب جيدًا، وتوزيع الصوص على الفتة وتزينها بالمكسرات.