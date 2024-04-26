«نفس طعم الجاهز».. طريقة عمل دجاج سويت آند ساور بخطوات بسيطة
كتب:
شروق مراد
05:12 م | الجمعة 26 أبريل 2024
دجاج سويت آند ساور
دجاج سويت آند ساور من الوصفات اللذيذة التي يعشقها محبو الأكل الآسيوي سواء كبار أو صغار، وتشهد إقبالًا كبيرًا في المطاعم، ويمكن إعدادها في المنزل وبمكونات بسيطة، إذ ترغب ربات المنازل في تنويع أصناف المأكولات المختلفة لأسرهن.
وأوضحت الشيف مروة مهنى في برنامج «تيك أواي»، على قناة cbc sofra، خطوات بسيطة لإعداد وصفة دجاج سويت آند ساور.
مقادير عمل دجاج سويت آند ساور
- دجاج مخلي من العضم والجلد ومقطع مكعبات متوسطة الحجم.
تتبيلة الدجاج:
- دقيق.
- زيت نوع جيد.
- فلفل أحمر رومي مكعبات.
- فلفل أخضر رومي مكعبات.
- فلفل أصفر رومي مكعبات.
- بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.
- كوب كاتشب.
- 3 ملاعق كبيرة سكر أبيض.
- نصف كوب من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة ونصف صويا صوص معتدلة، وهي أفضل نوع لإعداد الوصفات.
- ملح.
- فلفل أسود.
- أرز أبيض للتقديم.
طريقة عمل دجاج سويت آند ساور
- يتبل الدجاج بملح وفلفل أسود ويُخلط جيدًا، ويترك لمدة بسيطة حتى يتشرب الملح، ثم يوضع في طاسة ساخنة على النار تحتوي على كمية قليلة من الزيت وعندما ينضج يُخرج على مصفاة للتخلص من أي زيت زائد.
- في طبق يوضع الكاتشب كوب كاتشب، و3 ملاعق كبيرة سكر أبيض ونصف كوب من الخل وملعقة كبيرة ونصف صويا صوص.
- في طاسة على النار يوضع القليل من الزيت ويترك حتى يسخن جيدًا، ثم يُضاف الثوم والزنجبيل ويقلبان جيدًا، ثم نضع الخضار المقطع مكعبات صغيرة وخلطة الكاتشب ونقلب جيدًا، وبعد ذلك نضع قطع الدجاج ونقلب ثم تُقدم مع الأرز الأبيض.