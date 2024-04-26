«نفس طعم الجاهز».. طريقة عمل دجاج سويت آند ساور بخطوات بسيطة

دجاج سويت آند ساور من الوصفات اللذيذة التي يعشقها محبو الأكل الآسيوي سواء كبار أو صغار، وتشهد إقبالًا كبيرًا في المطاعم، ويمكن إعدادها في المنزل وبمكونات بسيطة، إذ ترغب ربات المنازل في تنويع أصناف المأكولات المختلفة لأسرهن.

وأوضحت الشيف مروة مهنى في برنامج «تيك أواي»، على قناة cbc sofra، خطوات بسيطة لإعداد وصفة دجاج سويت آند ساور.

مقادير عمل دجاج سويت آند ساور

دجاج مخلي من العضم والجلد ومقطع مكعبات متوسطة الحجم.

تتبيلة الدجاج:

دقيق.

زيت نوع جيد.

فلفل أحمر رومي مكعبات.

فلفل أخضر رومي مكعبات.

فلفل أصفر رومي مكعبات.

بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.

كوب كاتشب.

3 ملاعق كبيرة سكر أبيض.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة ونصف صويا صوص معتدلة، وهي أفضل نوع لإعداد الوصفات.

ملح.

فلفل أسود.

أرز أبيض للتقديم.

طريقة عمل دجاج سويت آند ساور