سعر فستان ابنة حسام حسن في حفل خطوبتها.. إطلالة جذابة

خطفت «يارا» ابنة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الأنظار خلال احتفالها بخطبتها على رجل الأعمال أحمد علي راشد، وسط عدد قليل من الأهل والأصدقاء، إذ ظهرت في شكل جذاب وجميل، وبعد تداول صور حفل الخطوبة، أشاد الجمهور بجمال فستان «يارا» وبساطته.

إطلالة بنت حسام حسن

ظهرت يارا حسام حسن، بإطلالة جذابة وأنيقة، بعد تداول صور الحفل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، إذ ارتدت جمبسوت باللون الأبيض، وشعر منسدل على كتفيها، فضلًا عن التألق بمكياج خفيف يناسب إطلالتها.

الجمبسوت هو عبارة عن طقم مكون من قطعتين «بلوزة وبنطلون»، يغلق بسحاب وبدون حمالات، ووفق ما نشره موقع «unmatchedbyu» المتخصص في الأزياء والموضة، فإن سعر الجمبسوت قد يتجاوز الـ9 آلاف جنيه.

معلومات عن يارا حسام حسن

- الابنة الكبرى لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

- احتفلت بخطبتها على الشاب أحمد علي راشد قبل ساعات في حفل صغير.

- درست دراسات الاتصال الجماهيري والإعلام في الكلية الكندية الدولية CIC.

- لديها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ويتابعها 14.1 ألف.

- من محبي الموضة ونشر الصور والفاشون «بلوجر».

- لديها آراء كروية وتحب الكرة مثل والدها.

- تتمتع بموهبة في التصوير.

- عادة ما تنشر صور برفقة والدها حسام حسن ووالدتها هويدا الغرباوي.