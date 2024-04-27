6 معلومات عن خطيب ابنة حسام حسن.. رجل أعمال شهير

في حفل بسيط حضره عدد قليل من الأصدقاء وأفراد الأسرة، احتفلت «يارا» ابنة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر بخطبتها لرجل الأعمال الشاب أحمد علي راشد، الخبر الذي أصبح محط اهتمام المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مهتمين بالبحث عن الشاب الذي خطف قلب ابنة «العميد»، وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عنه بحسب صفحته الرسمية على «فيسبوك».

6 معلومات عن خطيب بنت حسام حسن

اسمه أحمد علي راشد، ولديه شقيقة تدعى ريهام راشد.

والده رجل الأعمال علي راشد.

درس التمويل والاستثمار في إحدى الجامعات الخاصة.

أصل العائلة من المنصورة لكنه يقيم في القاهرة.

شغل منصب المدير المالي في إحدى الشركات الخاصة بالحديد.

العضو المنتدب لشركة زيوت شهيرة.

خطبة ابنة حسام حسن

وفي الساعات القليلة الماضية، فوجئ محبو العميد بحفل خطبة ابنته التي ارتدت جامبسوت أبيض، وحرصت على أن تترك شعرها منسدلا.

ونشرت «يارا» صورًا من الحفل الذي اقتصر على وجود المقربين منها بالتزامن مع إقامة مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».