خبير علاقات دولية: وقف نزيف الدم الفلسطيني من أولويات الدولة المصرية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنه لا يمر يوم إلا ويحدث لقاء أو اتصال من جانب مصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن وقف نزيف الدم الفلسطيني من أولويات الدولة المصرية في هذا الملف، خاصة أن عشرات الشهداء يسقطون كل يوم جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مصر تسعى إلى وقف انتهاكات الاحتلال

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين سارة سراج وباسم طبانة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تبذل جهودا كبيرة حول ملف القضية الفلسطينية، منها المسارين الرسمي والشعبي، ووقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن حشد وتوحيد الرأي العام تجاه إقرار حقوق الشعب الفلسطيني.

جهود مصرية في ملف القضية الفلسطينية

وتابع، بأن الجهود المصرية تؤكد دائما على ثوابتها المتعلقة بوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تسعى إلى صفقة وهدنة تقود لوقف دائم لإطلاق النار، والعمل على الخروج من حالة الانسداد التي شهدها العالم بسبب التعنت الإسرائيلي والتحديات الكثيرة والازدواجية الغربية.