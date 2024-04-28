تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و633 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الاحمر، أنّ إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 8، كما جرى تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و633 شاحنة و50 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، و327 شاحنة و45 سيارة، كما شملت حركة الصادرات 17 ألفا و500 طن بضائع، و306 شاحنات و5 سيارات.

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين «الحرية 1» و«أمل»، بينما تغادر السفينتين «بوسيدون اكسبريس» و«الحرية 1»، كما شهد ميناء نويبع تداول 3750 طن بضائع و300 شاحنة من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر لـ4 سفن وهي «كوين، وبريدج، وأور، وأيلة».

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة LOTUS وعلى متنها 10 آلاف طن دقيق تصدير إلى اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1180 راكبا بموانيها.