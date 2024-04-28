تراجع أسعار 25 سلعة غذائية أساسية في الأسواق اليوم.. اعرف التفاصيل

تراجعت أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد 28-4-2024 في الأسواق المحلية، نظرا لحملات المقاطعة التي أطلقها المواطنون لمحاربة جشع التجار.

وترصد السطور التالية أسعار السلع الغذائية الأساسية التي تراجعت اليوم في الأسواق، وفق آخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق

- سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ 30.2 جنيه، بنسبة تراجع 4.38 جنيه للمستهلك.

- جاء متوسط سعر كيلو الفول المعبأ بنحو 48.48 جنيه، بنسبة انخفاض 4.4 جنيه للمستهلك.

- بلغ متوسط سعر كيلو السكر 27 جنيها في الأسواق للمستهلك.

- سجل متوسط سعر المكرونة المعبأة 400 جرام 15 جنيها، بتراجع 16.08 جنيه.

- جاء متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة 29.49 جنيه، بنسبة انخفاض 1.59 جنيه للمستهلك.

- بلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة 25.91 جنيه، بنسبة تراجع 3.13 جنيه للمستهلك.

- سجل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) نحو 65.18 جنيه، بنسبة انخفاض 3.43 جنيه للمستهلك.

- جاء متوسط سعر كرتونة البيض البلدي بحوالي 160.44 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 9.92 جنيه للمستهلك.

- بلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ 66.28 جنيه، بنسبة تراجع 2.29 جنيه للمستهلك.

- سجل متوسط سعر عبوة زيت الذرة الـ1 لتر (أصناف متنوعة) 110.22 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 4.64 جنيه للمستهلك.

- جاء متوسط سعر كيلو الشاي 224.82 جنيه، بتراجع يصل لـ29 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم بالأسواق

- بلغ متوسط سعر كيلو البطاطس 13.35 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 0.96 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو الليمون البلدي 26.29 جنيه، بنسبة انخفاض 3.9 جنيه للمستهلك.

- جاء متوسط سعر كيلو الملوخية 19.88 جنيه، بنسبة تراجع 1.56 جنيه للمستهلك.

- بلغ متوسط سعر كيلو البصل 18.81 جنيه، بنسبة تراجع 1.03 جنيه للمستهلك.

- سجل متوسط سعر كيلو الفلفل الرومي 17.15 جنيه، بنسبة 7.35 جنيه للمستهلك.

- جاء متوسط سعر كيلو الفلفل الحامي 15.59 جنيه، بنسبة تراجع 5.91 جنيه.

- بلغ متوسط سعر كيلو القلقاس 26.59 جنيه، بنسبة 1.66 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

- سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء (البتلو) 410.62 جنيه، بنسبة تراجع 4.69 جنيه.

- جاء متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز 386.82 جنيه، بنسبة تراجع 5 جنيهات للمستهلك.

- بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضأن 416.25 جنيه، بنسبة انخفاض 9.19 جنيه للمستهلك.

أسعار الجبن اليوم بالأسواق

- سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض 107.93 جنيه، بنسبة تراجع تصل إلى 28.93 جنيه للمستهلك.

- جاء متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع 126.57 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 74.61 جنيه للمستهلك.

- بلغ متوسط سعر الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) 119.66 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 24.1 جنيه للمستهلك.

- سجل متوسط سعر كيلو المسلى البلدي 260.35 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 66.01 جنيه للمستهلك.