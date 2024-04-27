تراجع أسعار 20 سلعة غذائية أساسية بالأسواق اليوم

شهدت الأيام الأخيرة حالة من التراجع المشهود في أسعار السلع الغذائية الأساسية بالأسواق المحلية، وذلك نظرا لحملات المقاطعة التي أطلقها المواطنون لمحاربة جشع التجار.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، التراجعات الملحوظة في أسعار السلع الغذائية اليوم السبت 27-4-2024 بالأسواق المحلية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الدقيق نحو 26.53 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 0.47 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر عبوة الزيت عباد الشمس الـ1 لتر «أصناف متنوعة» بنحو 89.7 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 0.92 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السكر بنحو 27 جنيهًا بالأسواق للمستهلك.

سجل متوسط سعر المكرونة المعبأة الـ400 جرام نحو 15 جنيهًا، بنسبة انخفاض نحو 15.55 جنيه بالأسواق للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو العدس المعبأ «الصحيح» بنحو 61.89 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 5.94 جنيه بالأسواق للمستهلك.

بلغ متوسط سعر الشاي الليبتون الـ40 جرامًا نحو 12.84 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت نحو 0.38 جنيه بالأسواق للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمسم الأبيض نحو 141.25 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 28.59 جنيه بالأسواق للمستهلك.

أسعار الخضروات بالأسواق اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم بنحو 9.56 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 1.6 جنيه بالأسواق للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو البطاطس نحو 14.31 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو 0.84 جنيه بالأسواق للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون الأضاليا بنحو 12 جنيها، بنسبة تراجع سجلت 3.07 جنيه بالأسواق للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الجزر الأصفر (بعروش) نحو 8.5 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 4.58 جنيه بالأسواق للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي بالأسواق اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 112.5 جنيه، بنسبة تراجع تصل لـ5.08 جنيه بالأسواق للمستهلك.

أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 136.25 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع تصل لـ5.52 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي نحو 246.76 جنيه، بنسبة انخفاض تصل لـ11.82 جنيه بالأسواق للمستهلك.

بلغ متوسط سعر الـ1 لتر اللبن المعبأ نحو 40.12 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 1.31 جنيه بالأسواق للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو اللبن المجفف نحو 122.83 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو 1.97 جنيه بالأسواق للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) نحو 122.88 جنيه، بنسبة اخفاض سجلت 4.96 جنيه بالأسواق للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) نحو 143.76 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو 4.76 جنيه بالأسواق للمستهلك.

سجل متوسط سعر الـ1 كجم من الجبن الشيدر بنحو 245.61 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 39.26 جنيه بالأسواق للمستهلك.

أسعار السمك بالأسواق اليوم

جاء متوسط سعر كيلو السمك نحو 106.64 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 10.26 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك قشر البياض نحو 90.56 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 44.14 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي (الممتاز) نحو 80.75 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 12.39 جنيه للمستهلك.

أسعار الجمبري بالأسواق اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري (الجامبو) نحو 432.14 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 13.75 جنيه بالأسواق للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجمبري (الوسط) نحو 190 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 66.09 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري (الممتاز) نحو 252.35 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت نحو 82.23 جنيه بالأسواق للمستهلك.