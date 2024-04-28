السيسي: تعليم البرمجة للأطفال يجعل مصر دولة غنية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ تطوير البرامج التي تعمل بها الحكومة بشكل مستمر، سيجعل الأداء أكثر تقدما وتطورا وجودة.

وأضاف الرئيس خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، أنّ العنصر البشري الذي سيعمل في هذا المجال قد يحقق لنفسه ولمصر الكثير، متابعا: «مصر لو عندها كوادر بشرية متقدمة ممكن نكون في حتة تانية، ولو المصريين موقفوش مع ولادهم في ابتدائي وإعدادي وثانوي عشان يعلموهم الكلام ده، ففرص إننا نكون أغنياء هتبقى قليلة».