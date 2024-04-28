رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

السيسي: تعليم البرمجة للأطفال يجعل مصر دولة غنية

كتب:

نرمين عفيفي
11:19 ص | الأحد 28 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ تطوير البرامج التي تعمل بها الحكومة بشكل مستمر، سيجعل الأداء أكثر تقدما وتطورا وجودة.

وأضاف الرئيس خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، أنّ العنصر البشري الذي سيعمل في هذا المجال قد يحقق لنفسه ولمصر الكثير، متابعا: «مصر لو عندها كوادر بشرية متقدمة ممكن نكون في حتة تانية، ولو المصريين موقفوش مع ولادهم في ابتدائي وإعدادي وثانوي عشان يعلموهم الكلام ده، ففرص إننا نكون أغنياء هتبقى قليلة».  

اقرأ المزيد:

السيسي: مصر محور رئيسي للاتصالات بين الشرق والغرب بفضل موقعها الجغرافي

السيسي: العاصمة الإدارية ليست مجرد مباني شكلها حلو.. ونقل الحكومة إليها للتقدم

السيسي: مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية مؤمن تأمينًا كاملًا

وزير الاتصالات أمام الرئيس السيسي: إنشاء 3 مراكز بيانات عملاقة متصلة ببعضها

الرئيس السيسي ينصح الأسر المصرية: «ركزوا على مجالات التكنولوجيا والاتصالات»

السيسي: تعديل التصور الهندسي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية لتصبح رقمية بالكامل
بقلم نرمين عفيفي