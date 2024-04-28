مدير مركز التحكم بالحي الحكومي بـ«الإدارية»: الإنترنت يغطي جميع المباني

قال المهندس محمد جمال النعيري مدير مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنّه جرى تشغيل خدمة الإنترنت لموظفي الوزارات والجهات الحكومية سلكيًا من خلال أجهزة الحواسب الصفرية على السحابة الحكومية العامة، ولاسلكيًا من خلال المحطات اللاسلكية التي تغطي جميع الأماكن بصورة نموذجية بأعلى المعايير الفنية في جميع مباني الحي الحكومي بإجمالي 23 ألف محطة لاسلكية.

وأضاف النعيري خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «حتى تكون هناك ضوابط ومحددات فى إستخدام الإنترنت، تم إعداد منصة موحدة للجهات الحكومية تمكن مدير وحدة التحول الرقمي فى كل وزارة أو جهة من تحديد الصلاحيات والسرعات ومتابعة الإستهلاك لمتلقى خدمة الإنترنت فى كل جهة».

وتابع: «جرى تجهيز وتشغيل 1245 قاعة اجتماعات وقاعة أزمات بأحدث أجهزة ومعدات الصوتيات والمرئيات، وجرى تنميط القاعات لتلبي الاحتياجات الفعلية للوزارات والجهات الحكومية في الحي الحكومي طبقا لأعلى المعايير القياسية والفنية الخاصة بذلك».