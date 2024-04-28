مدير مركز التحكم بالحي الحكومي: استخدمنا أسرع قارئ بيانات في العالم ببوابات المباني

قال المهندس محمد جمال، مدير مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، إنه جرى تجهيز وتشغيل بوابات الخروج والدخول الإلكترونية لمداخل المباني الحكومية، للتحكم فى عملية الدخول والخروج وتسجيل دخول وخروج الموظفين من خلال التكامل والربط آليا بمنظومة الموارد البشرية الموجودة في مركز البيانات الرئيسي للدولة.

وأضاف النعيري خلال كلمته في فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «جرى عمل ذلك بطريقة تمكن مسئولي الموارد البشرية في كل جهة من متابعة حضور وانصراف الموظفين وتوقيتاتهم، واستخدمنا مع هذه البوابات أسرع قوارىء بيانات في العالم».

وتابع: «هذه القوارىء تعطي ميزة مهمة جدًا، وهي عدم حدوث أي عملية تلامس معها في أثناء إجراءات الدخول والخروج، لضمان عدم انتقال أي عدوى، وخصوصا مع دخول وخروج هذا العدد الكبير من الموظفين يوميًا».

وأكمل: «البنية التكنولوجية الحالية تستوعب أضعاف الأرقام التي جرى عرضها وأي زيادات أو احتياجات مستقبلية للوزارات والجهات الحكومية، وساهمت بشكل كبير جدا في سرعة انتقال 114 وزارة وجهة حكومية للعاصمة الإدارية انتقالا فعليًا، ويتم تقديم الدعم الفني لهم من خلال مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني، لضمان استمرار العمل بصورة مستقرة في جميع الوزارات والجهات الحكومية».