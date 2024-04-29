بعد تراجع سعر طن الدقيق.. تخفيض سعر رغيف العيش السياحي إلى «جنيه» بالمنوفية

وجّه أسامة عزالدين وكيل مديرية التموين بالمنوفية، مديري الإدارات في جميع المراكز، بتشديد الرقابة وضبط الأسعار في المخابز طبقًا للأسعار التي أعلنتها وزارة التموين بعد انخفاض سعر الدقيق، مشيرًا إلى أنّ بعض المخابز خفضت الأسعار من تلقاء نفسها والأخرى تباشر مديرية التموين عملها لإلزامهما بتخفيض الأسعار خلال الفترة الحالية.

انخفاض سعر العيش بعد تراجع الدقيق

وقال أحمد عيسى مقيم بقرية شنتنا الحجر في مركز بركة السبع لـ«الوطن»، أنه بمجرد أن علم بنزول سعر طن الدقيق بادر على الفور بخفض سعر رغيف العيش من 2 جنيه إلى جنيه ونصف، ومن جنيه وربع إلى جنيه واحد فقط؛ الأمر الذي جعل الإقبال عليه يتزايد والكثير من الأهالي قدموا له الشكر على سرعته في التخفيض وينتظرون باقي المخابز على أن تفعل مثله.

سعر ووزن العيش السياحي

وتابع «عيسى»، أن وزن رغيف العيش الذي يبلغ ثمنه جنيه فقط هو 60 جراما تقريبا، ووزن رغيف العيش البالغ ثمنه جنيه ونصف هو 80 جراما تقريبا، وفي حالة الطلب على رغيف العيش الذي يبلغ سعره 2 جنيه يكون وزنه 110 جرامات، حيث حرص على أن يسترجع أسعار الخبز القديمة للتخفيف على المواطنين بمجرد تراجع أسعار الدقيق.

وأشار شعبان جمعة مقيم بمدينة تلا وصاحب مخبز، لـ«الوطن» إلى أنه على الرغم أن لديه دقيق بالسعر المرتفع سابقا إلا أنه خفض سعر رغيف العيش ليكون بجنيه واحد فقط مثل الأوزان والأسعار السابق ذكرها، ليكون أول فرن بالمدينة يخفض سعر الخبز عقب انخفاض أسعار الدقيق ومنذ ذلك الوقت يؤكد صاحب المخبز أن الأهالي شكرته وتحرص على الشراء منه تشجيعا له على المباردة .