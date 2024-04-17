بعد فقدان ياسمين عبد العزيز وزنها.. 5 نصائح للتغلب على اكتئاب ما بعد الانفصال

إطلالة كاجوال متألقة، شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة حديثة، ترتدي فيها «توب» باللون الأسود وبنطال جينز، ولاحظ جمهورها فقدانها لبعض من الكيلو جرامات، ما جعلها تبدو بمظهر أكثر جمالًا.

إعجاب الجمهور بإطلالة ياسمين عبد العزيز

وبمجرد نشر صورة ياسمين عبد العزيز انهالت عليها تعليقات الجمهور، فقالت إحدى المعجبات: «بنحبك يا وحش الكون»، وقالت أخرى: «أجمل فنانة عربية.. من أول ما طلت على الشاشة الجمال الرباني والقبول الحسن»، فيما قال آخر: «طول عمرك رشيقة ورجعتي أحسن من الأول».

وأشارت بعض التعليقات إلى قدرتها على التغلب على اكتئاب ما بعد الانفصال، جراء انفصالها عن الفنان أحمد العوضي في بداية العام الحالي 2024 بعد زواج دام قرابة 4 سنوات، إذ نجحت في شهور قليلة إبهار جمهورها كالعادة بإطلالتها المميزة.

كيف تتغلب على اكتئاب ما بعد الانفصال؟

وفي إطار هذا قدمت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائي العلاقات النفسية والأسرية خلال حديثها لـ«الوطن»، 5 نصائح يُمكن اتباعها للتغلب على اكتئاب ما بعد الطلاق، كالتالي: