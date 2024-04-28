فريق طبي بمستشفي سوهاج الجامعي ينقذ طفلا من «بتر ذراعه»

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنّ فريقا طبيا بقسم العظام ووحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، وبالتعاون مع قسم التخدير في المستشفى الجامعي، أنقذ حياة طفل في الخامسة من عمره بعد تعرضه لإصابة بالغة الخطورة، بواسطة ماتور ري زراعي، أدت إلى بتر شبه كامل بالطرف العلوي الأيسر، مشيدا بسرعة التدخل الجراحي للفريق الطبي وما بذلوه من جهود في سبيل الوصول إلى تلك النتيجة.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إنّ الطفل المصاب وصل إلى المستشفى في حالة حرجة جدا بعد تعرضه لإصابة مباشرة من ماتور ري زراعي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل أطباء الاستقبال والطوارئ بمستشفي سوهاج الجامعي، تبين وجود قطع في الأعصاب والشرايين المغذية للطرف العلوي الأيسر مع تهتك بالأنسجة وكسر في عظمة العضد اليسري.

وقال الدكتور سمير عبدالمجيد مدير مستشفي الطوارئ، إنّ مثل هذه الحالات الصعبة من إصابات الأطراف العلوية، تحتاج إلى مهارة عالية من الفريق الجراحي المعالج وفريق التخدير للحفاظ علي حياة المصاب بشكل عام والحفاظ علي ما تبقي من الطرف العلوي بشكل خاص يمكنه من التعايش والاعتماد علي نفسه.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن الشيخ رئيس قسم العظام، أنّه على الفور جرى التعامل مع الحالة وتثبيت الكسر بواسطة مسمار نخاعي مرن، ثم توصيل الشرايين المغذية للطرف العلوي مع أخد رقعة وريدية من الطرف السفلي، مبينا أنّ الحالة الآن بصحة جيدة وفي طور التحسن مع رجوع الدورة الدموية للطرف العلوي.

يذكر أنّ الفريق الطبي الذي أجرى العملية بسرعة ومهارة عالية من قسم العظام، ضم الدكتور ياسر عثمان مدير وحده جراحة اليد، والدكتور عبدالرحيم محمد سنبل مدرس مساعد جراحة العظام وجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، والدكتور محمد ضياء، والدكتور علي الشيخ، والدكتور محمد جمال عبدالحكم نواب سنيور بقسم العظام، بينما ضم فريق قسم التخدير الدكتور أحمد عزمي مدرس مساعد، الدكتورة ميريل معيده بالقسم، الدكتورة منار زكريا نائب سنيور بالقسم، ومن قسم التجميل الدكتور هادي الخياط معيد بالقسم.