مدير سلاح الإشارة: إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية وفقا للمعايير العالمية

قال اللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير سلاح الإشارة، إنه في عام 2018 بدأ إنشاء مركز البيانات الرئيسي والتبادلي، لتوفير الخدمات والتطبيقات المستضافة في المركز، وفي عام 2023 جرى البدء في إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية، وهو أول مركز يقدم خدمات تحليل، ومعالجة البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، في مصر وشمال أفريقيا، طبقا لأحدث التقنيات والمعايير العالمية.

وأضاف مدير سلاح الإشارة خلال كلمته في فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الهدف هو العمل كبديل نشط لبعض التطبيقات الحرجة لمركز البيانات الرئيسي، واستخدام التكنولوجيا للحوسبة السحابية، لتحليل البيانات الحكومية، بالإضافة إلى العمل كمركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث.

وتابع أن مساحة المركز تبلغ 23.500 متر مربع، جرى استغلال 10 آلاف متر مربع للإنشاءات الحالية، والباقي للتوسعات المستقبلية، موضحا أن خطة الانتهاء من إنشاء المركز تمت خلال عامين، وجرى تكثيف وإنهاء المشروع خلال عام واحد فقط، بعد مضاعفة معدلات العمل ومواصلة الليل بالنهار، واشتراك أكثر من 15 شركة عالمية ومحلية بطاقة 1200 مهندس وعامل، وبلغ إجمالي أعمال الحفر 25.000 قدم مكعب، و4200 قدم مكعب أعمال تسوية، مع تنفيذ أعمال تاكسيات تتحمل أكثير من 150 طنا خلال 5000 ساعة عمل متواصلة.