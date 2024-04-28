مدير سلاح الإشارة يشرح تفاصيل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

قال اللواء أركان حرب هاني محمود منصور مدير سلاح الإشارة، إنّ مركز البيانات والحوسبة السحابية الإلكترونية، يضم مركز بيانات لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، ومبنى الإدارة والتشغيل والتأمين، ومركز التحكم التبادلي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأضاف منصور، خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «يحتوي المركز على 1400 خادم من الأجيال المتقدمة لتخزين ومعالجة وتحليل البيانات وتم تقسيمه لـ3 مناطق، الأولى منطقة البيانات الخاصة ثم منصة لتبادل البيانات الحكومية، إضافة إلى منطقة البيانات العامة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال شبكة المعلومات العالمية».

وأكد أنّ المركز يوفر خدمات الاستضافة من خلال توفير صالات مؤمنة، والتكامل الحكومي من خلال استخدام تكنولوجيا جديدة، ويقدم المركز حاليا خدمات لوزارات «الدفاع والصحة والسكان والعدل» ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي، إضافة إلى باقي الوزارات والجهات الحكومية.

ولفت إلى أنّ الرؤية المستقبلية للاستفادة من المركز هي تسهيل إجراءات العدالة المصرية والتقاضي من خلال مدينة العدالة الذكية وتحسين قدرات إدارة المدن الذكية ومستويات خدمة المواطنين، إضافة إلى استغلال الكاميرات المتوفرة حاليا بالميادين والطرق والمحاور الرئيسية بتحليل بياناتها من خلال منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة التي يوفرها المركز دون الحاجة لتغيير الكاميرات الحالية، ترشيدا للتكلفة المالية وتحسين القدرات المالية للإستجابة للطوارئ والحد من بالخارج لتعزيز الأمن القومي المصري مع إمكانية إتاحة جزء من المركز للاستثمار.

وتابع أنّه جرى الاتفاق بالفعل مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في المجال، وأرسلوا نسخا من العقود وجار مراجعتها ماليا وقانونيا، ما يهدف لتعزيز الدور المحوري للدولة المصرية على المستوى الإقليمي من خلال استضافة البيانات من الدول المحيطة، ويجعل مصر ممرا رقميا بين الشرق والغرب وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل، إضافة لتوفير التكاليف المالية اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل لتحقيق الإستدامة الفنية على المدى البعيد، مؤكدا الانتهاء من أعمال التجهيز لمراكز السيطرة في المحافظات بإجمالي 27 مركزا.