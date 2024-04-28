ذكر بعد لبس الثياب يغفر كل الذنوب.. «كان النبي يحرص على ترديده»

قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف، إن هناك ذكر إذا داوم عليه الشخص عند لبس الثياب يغفر الله كل ذنوبه، متابعا: «كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الذكر، وكان يحرص على ذكر عند لبس الثياب يغفر الذنوب».

دعاء لبس الثياب

وأضاف «أبو عمر»، في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، عن دعاء لبس الثياب أنه يمكن الدعاء تنفيذا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو «الحمد لله الذي كساني هذا ورزقينيه من غير حول مني ولا قوة»، ففي هذا الدعاء الحمد على النعمة والستر.

حديث قدسي عن دعاء لبس الثياب

وتابع أنه من الأحاديث القدسية في هذا الشأن، مثلما ثبت في الصحيح عن أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا».

وأضاف الحديث: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئًا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا، فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه خرجه الإمام مسلم في صحيحه».