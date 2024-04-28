رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حتى لا تخسره.. أمور مهمة يجب مراعاتها عند دفع العربون

كتب:

محمد عيسى
01:32 م | الأحد 28 أبريل 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

العربون مبلغ يتمّ دفعه من قبل المشتري عند الاتفاق على إبرام عقد بيع، على أن يصبح هذا العربون جزءاً من ثمن المبيع عند إبرام العقد بشكل نهائي، ويظل العربون مع البائع إذا لم يتم التعاقد أو إتمام الصفقة، وذلك وفق ما ذكره المحامي كريم العطار  المحامي.

العربون قد يكون ثمن للعدول عن التعاقد 

وأضاف المحامي كريم العطار لـ«الوطن» أنَّه يجب مراعاة عدة أمور مهمة في أثناء التعامل بالعربون، مشيراً إلى أنَّ العربون قد يكون ثمنًا للعدول عن التعاقد أو التزامًا بالتعاقد أو مضاعفته في حين رده، وهي كما يلي:

أمور مهمة يجب مراعاتها عند دفع العربون 

- ألا تزيد قيمة العربون على 10% من قيمة المبيع.

- تحديد إذا كان العربون ملزمًا للطرفين أو حقاً في العدول عن البيع.

- تحديد موعد البيع دون السماح بالتأخير والتمديد دون سبب مشروع.

- تحديد آلية التسليم والتسلم للمبيع والثمن .

وأوصى الخبير القانوني بضرورة الاستعانة بمحام لإبرام عقود البيع والعقود التي ترتب التزامات مالية كونه على دراية بطبيعة هذه العقود حتى لا تتم خسارة الأموال نتيجة عدم الإلمام بخبايا هذه العقود.

اقرأ المزيد:

8 بنود هامة لضمان صحة عقد البيع.. احذر إغفالها

«لو ضاع قبل التسجيل».. ماذا يفعل المشتري عند فقدان عقد البيع؟

متى يحق لشركات العقارات فسخ عقد البيع؟.. قانوني يجيب

«لو هتكتب ممتلكات لأولادك».. قانوني يوضح أيهما أفضل عقد الهبة أم البيع

4 شروط إغفالها يبطل عقد البيع.. احذرها حتى لا تقع في فخ النصب
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.