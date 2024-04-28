حتى لا تخسره.. أمور مهمة يجب مراعاتها عند دفع العربون

العربون مبلغ يتمّ دفعه من قبل المشتري عند الاتفاق على إبرام عقد بيع، على أن يصبح هذا العربون جزءاً من ثمن المبيع عند إبرام العقد بشكل نهائي، ويظل العربون مع البائع إذا لم يتم التعاقد أو إتمام الصفقة، وذلك وفق ما ذكره المحامي كريم العطار المحامي.

العربون قد يكون ثمن للعدول عن التعاقد

وأضاف المحامي كريم العطار لـ«الوطن» أنَّه يجب مراعاة عدة أمور مهمة في أثناء التعامل بالعربون، مشيراً إلى أنَّ العربون قد يكون ثمنًا للعدول عن التعاقد أو التزامًا بالتعاقد أو مضاعفته في حين رده، وهي كما يلي:

أمور مهمة يجب مراعاتها عند دفع العربون

- ألا تزيد قيمة العربون على 10% من قيمة المبيع.

- تحديد إذا كان العربون ملزمًا للطرفين أو حقاً في العدول عن البيع.

- تحديد موعد البيع دون السماح بالتأخير والتمديد دون سبب مشروع.

- تحديد آلية التسليم والتسلم للمبيع والثمن .

وأوصى الخبير القانوني بضرورة الاستعانة بمحام لإبرام عقود البيع والعقود التي ترتب التزامات مالية كونه على دراية بطبيعة هذه العقود حتى لا تتم خسارة الأموال نتيجة عدم الإلمام بخبايا هذه العقود.