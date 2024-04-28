«زراعة الدقهلية»: تسوية حقول القمح بالليزر خفض استهلاك المياه

أعلن المهندس أسعد منادي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، تنظيم ندوة عن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية في يوم الحصاد داخل قرية كفر طنبول القديمة بمركز السنبلاوين بالدقهلية.

حصاد القمح في الدقهلية

وأكد وكيل الزراعة، في بيان، اليوم الأحد، أنه يوجد خدمة مجانية جديدة تضاف إلى المزارعين وهي التسوية بالليزر القمح، والتي عملت على توفير 25% من ترشيد المياه وتعمل على زيادة إنتاجية الفدان من 22 أردبًا إلى 27 أردبًا، بعد أن كانت 8 أردب.

سعر أردب القمح

وأشار إلى أن سعر أردب القمح وصل إلى 2000 جنيه، على حسب درجة نقاوة القمح، ووصلت الكمية المزروعة والمحصودة إلى نسبة مرتفعة عن كل عام.

من جانبه، أكد اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، دور الحقول الإرشادية كبيرة في إقناع الفلاحين والمزارعين لاستخدام طرق جديدة، قائلًا: «الفلاح بيقتنع بعد ما يتطلع علي الطبيعية، لذلك تم عمل الحقول الإرشادية من أجل توعية المزارعين والاطلاع علي النتائج علي الطبيعة قيل البدء في الزراعة».

وأشار خلال الندوة إلى أن معظم أراضي مصر قابلة للزراعة «بفضل الجهود الخاصة بالدولة المصرية وإضافة مساحات من الأراضي ومشروع المليون ونصف فدان، والدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء وإعادة إحياء لمشروع توشكا والوادي الجديد، بدأت تنمو الزراعات خاصة المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة».