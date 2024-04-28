1.9 مليون جنيه إيرادات الأفلام المصرية خلال 24 ساعة.. «شقو» يتصدر

تواصل أفلام موسم عيد الفطر السينمائي تحقيق إيرادات في شباك التذاكر خلال أسبوعها الثالث، حيث حصدت أمس السبت مليونا و926 ألف جنيه، وذلك وفقا لتقرير اصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ويواصل فيلم «شقو»، بطولة عمرو يوسف، تصدر شباك التذاكر محافظا على تواجده في المركز الأول محققا إيرادات بلغت مليونا و12 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم «فاصل من اللحظات السعيدة»، وهو الفيلم الذي بلغت إيراداته 772 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الثالث فيلم «عالماشي» بإيرادات بلغت 127 ألف جنيه، واكتفى فيلم «أسود ملون» بـ12 ألف جنيه، وفي المركز الخامس والأخير فيلم «الحريفة» بـ1382 جنيها.

السينمات تستقبل فيلم السرب في الأول من مايو

وتستقبل دور العرض السينمائي يوم الأربعاء المقبل فيلما جديدا، وذلك بعد ما كشفت الشركة المنتجة لفيلم السرب عن موعد طرحه في السينمات في الأول من مايو، وهو الفيلم الذي يجمع في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، من بينهم أحمد السقا، ومحمد ممدوح ودياب بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم آسر ياسين، ومصطفى فهمي، ونيللي كريم، وصبا مبارك وأحمد حاتم، وأحمد فهمي، ويحمل الفيلم توقيع المخرج أحمد نادر جلال.