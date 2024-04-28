افتتاح الدورة الأولى لمهرجان «بردية» لسينما الومضة الأربعاء.. وسوسن بدر ضيفة الشرف

أعلنت إدارة مهرجان بردية لسينما الومضة، إطلاق دورته الأولى يوم الأربعاء 1 مايو، إذ يعد الأول لأفلام الخمس دقائق، تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون، تحت رعاية وزارة الثقافة، في الفترة من 1 حتى 7 مايو 2024، برئاسة الكاتب عبد الرحيم كمال، ومدير عام المهرجان عزة أبو اليزيد، وضيف الشرف دولة فلسطين الحرة.

ويُقام حفلي الافتتاح والختام لمهرجان بردية لسينما الومضة بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، على أن تُقام العروض الجماهيرية للأفلام، في الفترة من 2 حتى 6 مايو بسينما الهناجر بدار الأوبرا، بحضور لفيف من الفنانين والنقاد.

مكرمون بمهرجان بردية لسينما الومضة

قررت إدارة المهرجان، أن تكون ضيف شرف حفل الافتتاح النجمة سوسن بدر، كما تقرر تكريم باقة متميزة من صانعي العمل السينمائي، وهم الإعلامية الكبيرة سلمى الشماع، والمصور السينمائى الكبير «سعيد شيمي»، والمخرج الكبير «عمر عبد العزيز»، والمخرج الكبير «هاني لاشين»، والكاتب الكبير «ناصر عبد الرحمن»، النجم صلاح عبد الله، الملحن مودى الإمام، والشاعر الكبير «إبراهيم عبد الفتاح»، والأب «بطرس دانيال»، والمخرج الفلسطيني الكبير «فايق جرادة»، والكاتب الروسي الكبير «فلاديمير بيلياكوف».

ويبدأ الدخول إلى الريد كاربت فى تمام الساعة الخامسة والنصف، وتبدأ فقرات الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور وزيرة الثقافة أو من ينوب عنها، والسفير الروسى، والسفير الفلسطينى، ونخبة من الفنانين ونجوم المجتمع.