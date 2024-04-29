حسن الرداد يتحدث عن إيمي سمير غانم.. ويكشف عن عمل يجمعهما قريبا

علاقة قوية تجمع بين الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، باعتبارهما زوجين في المقام الأول، وينتظر الجمهور باستمرار ظهورهما سويا في الأعمال الفنية المتنوعة.

تعاون حسن الرداد مع إيمي سمير غانم

كشف الفنان حسن الرداد لـ«الوطن»، عن احتمالية تعاونه مع إيمي في مشروع فني قائلا: «بندرس مشاريع مختلفة، لكن لم يتم التعاقد على عمل فني رسميا، وزوجتي أغلى شخص في حياتي، وهي شخصية طيبة وهادئة».

وأضاف الرداد: «باستمرار أحرص على أن أخذ رأيها في أي عمل فني قبل دخوله، لأن لديها رؤية واضحة ومهمة في اختيار الأعمال، وأثق باستمرار في قراراتها».

أبطال مسلسل محارب

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد مسلسل محارب، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم أحمد زاهر، ناهد السباعي، منة فضالي، نيرمين الفقي، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وجاء العمل مكون من 30 حلقة.