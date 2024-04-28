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10 شروط مهمة عند شراء شقة سكنية حتى لا تخسر أموالك.. قانوني يحذر

كتب:

محمد عيسى
04:16 م | الأحد 28 أبريل 2024
عقار _ ارشيفية

عقار _ ارشيفية

تحتوي عقود بيع العقارات على العديد من الثغرات التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق المشتري، إليكم شروط هامة يجب توافرها عند شراء شقة منعا لوقوع مشاكل قد تتسبب في ضياع حقوق المشتري وأمواله، وذلك وفق ما ذكره محمد أيوب المحامي.

وأضاف «أيوب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب التأكد من عدة شروط أولها أن الأرض المبني عليها الشقة مرُخصة حتى لا تكون الشقة مُهددة بالهدم، والتأكد من عدد ملاكها سواء كان شخصا واحدا أو عدة أشخاص.

الاطلاع على رخصة المباني 

وأوضح الخبير القانوني، أنه يجب الاطلاع على رخصة المباني الخاصة بالأرض، والتأكد من وقوع الشقة المراد شراؤها داخل الرخصة، كما يجب التأكد من وجود الثمن في عقد الشقة، وأن يكون مذكوراً في العقد أنها خالصة الثمن، والتأكد من حصة الشقة في الأرض المُقام عليها العقار، وحدود الشقة ومواصفاتها تماماً كما هي في الواقع.

واستكمل، كما يجب على المشتري الحصول على صورة من كل أوراق الشقة الأصلية على أن يكون مدون خلفها إقرار من البائع بأن هذه الأوراق صحيحة وتحت مسؤوليته الشخصية.

شرط جزائي بمبلغ كبير 

وأوصى المحامي بضرورة وجود شرط جزائي بمبلغ مالي كبير حتى يتجنب تلاعب البائع في العقود، ويكون رادع إذا وجدت مستندات غير صحيحة مما يلزمه بسداد هذا الشرط الجزائي.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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