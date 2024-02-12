«جولد بيليون»: انخفاض عقود بيع الذهب عالميا.. واستقرار في بداية التداول

شهدت أسعار الذهب العالمي استقرارًا مع بداية تداولات الأسبوع بسبب عطلة العديد من الأسواق المالية، بينما تترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية، إضافة إلى عددٍ من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي.

وانحصرت تداولات سعر أونصة الذهب العالمي، اليوم، عن المستوى 2023 دولارا للأونصة دون تغيرات كبيرة تذكر، بعد أن انخفض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% ليظل التذبذب هو المسيطر على تحركات المعدن النفيس منذ قرابة شهر.

واستطاع الذهب الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة لـ11 أسبوعا متتاليا رغم تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي بعدم رغبتهم في خفض الفائدة قريباً، وما نتج عن هذا من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي.

التداولات محايدة إلى حد كبير

التداولات الحالية للذهب محايدة بشكل كبير، وتغيرات الأوضاع هذا الأسبوع قد تحدث بعد بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر يوم غد، فإذا استمر التضخم في التراجع سيعمل هذا على دعم أسعار الذهب وتثبيت أقدامه بشكل أكبر؛ لأنّ هذا يعني اقتراب الفيدرالي من تحقيق هدفه بتراجع مستدام في التضخم وبالتالي قد يبدأ في خفض الفائدة في وقت مبكر عن المتوقع.

شهد الطلب الفعلي على الذهب في الصين التي تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم ارتفاع خلال الأيام الأخيرة، فقد ارتفع سعر الذهب المحلي في الصين بما يتراوح بين 36 إلى 48 دولارا للأونصة بأعلى من السعر الرسمي، بالتزامن مع بداية عطلة العام القمري الجديد الطويلة، والتي تعد موسما مهما لشراء الذهب في الصين.

وأظهر تقرير لجنة تداول السلع الآجلة التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 6 فبراير، تقلص انخفاض عقود شراء الذهب إلى 7706 عقود مقارنة مع التقرير السابق، كما تقلص انخفاض عقود بيع الذهب إلى 11930 عقدا مقارنة مع التقرير السابق.

أسعار الذهب محلياً

تستمر أسواق الذهب المحلية في استقرار الأوضاع الحالية في السوق المحلية، خاصة مع عدم انتظام سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

الأسعار الاسترشادية المتواجدة حالياً في السوق الذهب تختلف من تاجر إلى آخر نظراً لعدم وجود تسعير موحد وتتواجد حالياً عند المستوى 3650 جنيهًا للجرام عيار 21، وهو نفس السعر الذي سجله السوق قبل أن يتم وقف التسعير.