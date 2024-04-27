سعر كرتونة البيض في المزرعة وللمستهلك اليوم السبت

أعلنت بورصة البيض الرئيسية عن سعر كرتونة البيض خلال التعاملات الصباحية، إذ بلغت نحو 150 جنيهًا للبيض الأبيض مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي 175 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض اليوم، نحو 150 جنيهًا للمستهلك مقارنة بـ175 جنيهًا الأسبوع الماضي، وبالتالي فإن سعر البيضة الواحدة انخفض إلى 5 جنيهات مقارنة بـ6 جنيهات.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، سعر كرتونة البيض اليوم، وفق المعلن من بورصات الدواجن، وهي كالتالي:

أسعار البيض الأحمر

سجلت كرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة، 154 جنيهًا للمستهلك مقارنة بـ176 جنيهًا في الأسبوع الماضي.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم، 162 جنيهًا مقارنة بـ185 جنيهًا، وحققت الكرتونة 35 جنيهًا تراجعًا في سعرها.