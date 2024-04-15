سعر طبق البيض اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 في الأسواق.. «البلدي بـ140 جنيها»

سجل سعر طبق البيض اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، استقراراً لمختلف الأنواع في الأسواق والمحال، بالنسبة للمستهلك، إذ تتراوح أسعارها ما بين 139 إلى 169 جنيهًا للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم

واستقرت أسعار البيض اليوم، إذ سجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك 169.2 جنيه، كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 159.9 جنيه للمستهلك، فيما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر 162.88 جنيه، وفقاً لأخر تحديث للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية، الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.

سعر طبق البيض اليوم في مصر للمستهلك

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 15-4-2024، في المزارع وبورصة البيض والأسواق، بالإضافة إلى أسعار البط.

أسعار البيض اليوم في مصر

وأوضحت بيانات بورصة الدواجن، أن سعر طبق البيض الأحمر يتراوح ما بين 150 إلى 152 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 155 إلى 156 جنيهًا، كما يتراوح سعر طبق البيض البلدي، ما بين 139 إلى 140 جنيهًا.

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

وأشارت بيانات بورصة الدواجن، إلى أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 14.5 إلى 15.5 جنيه، كما يتراوح سعر البط المسكوفي عمر يوم واحد ما بين 45 إلى 46 جنيهاً.