مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.. «عقل الدولة الإلكتروني»

عرض برنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، تقريرًا مصورًا بعنوان «مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يسمى بعقل الدولة الإلكتروني».

مركز البيانات يقدم خدمات تحليل ومعالجة للبيانات

وأوضح التقرير، أن مركز البيانات يعد أول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة للبيانات بالذكاء الاصطناعي في مصر وشمال إفريقيا، ويُقام على مساحة 23 ألفًا و500 متر مربع، بمشاركة 15 شركة محلية وعالمية، وبطاقة أكثر من 1200 مهندس وعامل.

والهدف من المركز هو تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ويعمل المركز على معالجة وتبادل بيانات الوزارات والهيئات بالذكاء الاصطناعي، ويتيح المركز تخزين معلومات مصر في مراكز مؤمنة بدلًا من وجودها في الخارج.

وتساعد تلك المنظومة على رصد أي أزمات طارئة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويتيح المركز تأمين الدولة من أي تهديد سيبراني إلكترونيًا بتحديد الجهة وإنذار صانع القرار.

ويتكون المركز من مبنى الإدارة والتشغيل والتأمين ومعدات الحوسبة السحابية، ويشمل المركز أيضًا قاعة الحلول الفنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومركز التحكم التبادل للشبكة الوطنية للطوارئ، وتعد مراكز البيانات والحوسبة السحابية هي جوهر التحول الرقمي وأحد أعمدة الاقتصاد العالمي حاليًا، وتم إنشاء مراكز للبيانات في مصر لتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.