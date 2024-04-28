ضبط 1.5 طن دقيق قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

تمكنت حملة تموينية مكبرة، من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من ضبط 1550 كيلو دقيق بلدي ومستهلك، جرى تجميعها بغرض بيعه في السوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير 20 محضر مخالفات أخرى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق، وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية، من حملاتها التفتيشية على مختلف الأسواق بجميع مراكز محافظة الفيوم، استمرارًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الإقليم، لمواجهة جشع التجار، والتأكد من سلامة المعروضات، ومطابقتها للمواصفات.

ضبط 800 كيلو دقيق بلدي مدعم

وأشار المهندس السيد أحمد حرزالله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إلى تمكن حملة تموينية من إدارة تموين بندر أول الفيوم، من ضبط 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، بإجمالي وزن 800 كيلو جرام، قبل بيعها في السوق السوداء، فضلا عن تحرير محضر تجميع 25 جوال دقيق مستهلك، بإجمالي 750 كيلو جراما، قبل بيعها في السوق الموازية أيضا.

تحرير 20 محضرًا متنوعًا

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، أنّه جرى تحرير 20 محضرًا متنوعًا، بينها محضر بيع أزيد من أسعار السجائر، وآخر ضد مخبز سياحي دون ترخيص، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار في مخابز سياحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار محال ومطاعم، و3 محاضر نقص وزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

استمرار الحملات لضبط الأسواق

وشدد المهندس السيد أحمد حرزالله، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية في مختلف أرجاء المحافظة، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان، وسلامة المعروضات مطابقتها لمواصفات السلامة العامة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، من خلال متابعة المخابز والمطاحن، والمواد البترولية، والأسواق، ومختلف الأنشطة التموينية.