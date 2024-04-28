تحرير 11 محضرًا ضد منشآت غذائية خلال حملة تموينية مكبرة بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة تموينية مكبرة على عدة منشآت غذائية بنطاق مركز يوسف الصديق، مما أسفر عن ضبط عدد من المخالفات، وتحرير محاضر حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك لضبط الأسواق، والتأكد من سلامة المعروضات، والتصدي لجشع التجار.

وأوضحت مديرية التموين، في بيان لها، أنّه جرى شن حملات تموينية في كل مركز بمحافظة الفيوم، التي تستمر خلال الفترة المقبلة إعلاء لمصلحة المواطنين.

ضبط 125 لتر زيت مجهول المصدر

وأوضح المهندس السيد أحمد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إنّ الحملة تمكنت من ضبط 125 لتر زيت مجهول المصدر، ويستخدم في القلي والتحمير بعددٍ من مطاعم الأسماك، والمأكولات الشعبية، ودون فواتير تدل على مصدره، أو جهة إنتاجه، أو تاريخ الصلاحية ومدتها، موضحًا إنّه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

ضبط 4 شكائر فول غير صالح

وأضاف إنّ حملة تموينية، تمكنت من ضبط 4 شكائر فول مجروش، بإجمالي وزن نحو 100 كيلو، به ثقوب ومصاب بحشرات وغير صالح للاستهلاك الآدمي، ودون فواتير، داخل أحد مطاعم المأكولات الشعبية، موضحًا إنّه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم.

تحرير عدة محاضر للمخابز والمطاعم

وأشار إلى أنّه جرى تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أوزان وأسعار الخبز السياحي، فضلًا عن تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار وأوزان في مخبز سياحي فينو، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار المأكولات في المطاعم الشعبية، فضلًا عن 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية.

حملة تفتيشية موسعة

وتابع، إنّ الحملة التفتيشية، شنت مرورًا موسعًا على مخابز الحلوى، والمخابز السياحية، ومطاعم المأكولات الشعبية، والسوبر ماركت للتأكد من الأسعار والأوزان، والالتزام بمبادرة تخفيض الأسعار، ضمن خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ووجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق، ومنافذ بيع السلع، ومحلات الجزارة، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروضاتـ ومطابقتها للشروط الصحية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن.