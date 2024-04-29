آداب تلاوة القرآن الكريم.. الطهارة والتطيب والاستعاذة

قراءة القرآن أمرًا عظيمًا في الإسلام، وتعتبر آداب تلاوة القرآن، فرصة مهمة للتأمل والتدبر في آيات الله، لتحقيق القرب إليه، ويحث القرآن المسلمين على قراءته وتلاوته بتأني وتدبر، ويعدل الحياة الشخصية والمجتمعية، بما يحمله من شعارات وأخلاقيات.

فضل تلاوة قراءة القرآن

أوضح الدكتور خالد شعبان، مدرس القراءات بالأزهر الشريف، إن فضل قراءة القرآن، تتجلى في الأجر العظيم الذي يحصل عليه القارئ في الدنيا والآخرة، حيث وعد الله بالمغفرة والرحمة لمن يقرأ كتابه العزيز، بالإضافة إلى ذلك، تحمل آداب تلاوة القرآن الكريم فضلاً عظيمًا في تقوية العلاقة بين الإنسان وخالقه، وتنمية الروحانية والهدوء النفسي.

في الختام، يعتبر القرآن الكريم مصدرًا للهداية والنور والرحمة للبشرية جمعاء.

آداب تلاوة القرآن الكريم

أضاف «شعبان» في تصريحات تلفزيونية، أنه من آداب تلاوة القرآن الكريم، أن يكون في مكانا مرتفعا دائما في البيت أو السيارة، وكذلك الإخلاص، والمعنى أن يقصد بتلاوته وجه الله -تعالى- ورضاه، وابتغاء الأجر منه، وليس التوصل إلى غرضٍ من أغراض الدُنيا؛ كالمال، أو الجاه، أو ثناء الناس عليه، لقوله -تعالى-: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ).

وحذر النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- من عدم الإخلاص بقوله: (من تعلَّم علمًا مما يبتغى به وجهَ اللهِ -تعالى-، لا يتعلَّمُه إلا ليُصيبَ به عرضًا من الدنيا لم يجِدْ عَرْفَ الجنةِ يومَ القيامةِ، يعني ريحَها)، وجاء في بعض الأحاديث أن قارئ القُرآن غير المُخلص في قراءته من أوائل من تُسعر بهمُ النار يوم القيامة.

النظافة والاستعادة في آداب تلاوة القرآن الكريم

من آداب تلاوة القرآن الكريم أيضا، النظافة، والمقصود بها نظافة المكان الذي يُريد القارئ القراءة فيه، لذلك استحب بعض العُلماء القراءة في المسجد، لأنه جامعٌ للنظافة وشرف المكان، والاستعاذة؛ وهي قول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله -تعالى-: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)، وذهب أهل التفسير إلى أنَّ المقصود بذلك عند إرادة القراءة، والتطيب وطهارة اللباس عند إرادة التلاوة؛ لفعل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذ كان يمس من طيبه عند تلاوته للقُرآن.