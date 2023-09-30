برلماني: مصر تستعيد مكانتها العالمية في تلاوة القرآن الكريم

أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بالدعوة الإسلامية وتجديد الخطاب الديني ونشر مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف جعل مصر تستعيد مكانتها المرموقة في قراءة القرآن الكريم والابتهالات والإنشاد الديني موجهًا التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية وقيادات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

التوسع في المقارئ القرآنية

وأعرب شمس الدين في بيان له أصدره اليوم عن سعادته الغامرة بإعجاب جميع الوفود العربية والإفريقية والإسلامية والأجنبية وانبهارهم الشديد بالأداء رفيع المستوى من جميع قراء القرآن الكريم بصفة عامة والشباب والأطفال المصريين خلال تلاوتهم لكتاب الله وفقرات الابتهالات الإنشاد الديني بصفة خاصة معلنًا اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الرعاية الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية سنويًّا برعاية وإكرام الرئيس السيسي لأهل القرآن الكريم وتكريم أعلام قرائه ، وإطلاق أسماء هؤلاء الأعلام على المسابقة العالمية للقرآن الكريم ورفع جوائز هذه المسابقة لأكثر من ثمانية ملايين جنيه هذا العام، وتخصيص مليوني جنيه من الأوقاف لدعم معاشات القراء، والتوسع في المقارئ القرآنية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية والمسابقات القرآنية في عموم الجمهورية، وافتتاح أكثر من ثلاثين مركزًا لإعداد محفظي القرآن الكريم.

خدمة القرآن الكريم وعلومه وتفسيره

وأشاد النائب السيد شمس الدين بتخصيص وزارة الأوقاف لأكثر من خمسين مليون جنيه سنويًّا لخدمة القرآن الكريم وعلومه وتفسيره وفهم مقاصده ومعانيه واستحداث برامج التحفيظ عن بعد، وافتتاح أعظم دار لخدمة القرآن الكريم في العالم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة معلنًا اتفاقه مع الدكتور محمد مختار جمعة بأن مصر استعادت بفضل الله عز وجل ريادتها في خدمة وتلاوة القرآن الكريم وها هي - أيضا - بدعم وتشجيع من الرئيس تستعيد ريادتها في فنون الإنشاد والابتهالات الدينية.

وزارة الأوقاف تستعين بكبار المبتهلين

كما أشاد النائب السيد شمس الدين بحرص الأوقاف المصرية على الاستعانة بكبار المبتهلين في التقديم أو الختام لكثير من أنشطتها الدعوية وتقديم أمسيات ابتهالية رائعة في مؤتمراتها الدولية بحضور كبار الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين والإعلاميين بما صار حديث العالم إعجابًا وإبهارًا مؤكدًا أن هذه النجاحات العظيمة التي حققتها وزارة الأوقاف لم تأت من فراغ وإنما جاءت من خلال الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة في دعم المتميزين من الشباب المصري الواعد من الأئمة والدعاة والواعظات وشباب القراء والابتهالات والإنشاد الديني بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد غرد خلال كلمة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه قد توج ذلك بجعل فقرة الابتهال والإنشاد الديني فقرة رئيسة في جميع احتفالات الأوقاف الرسمية التي تشرف بحضور وتشريف الرئيس مما كان له الأثر الأكبر في استعادة الدولة المصرية لريادتها العالمية في مجال الابتهال والإنشاد الديني موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للخطاب الديني الوسطي المستنير ولأهل القرآن وأصحاب الصوت الحسن قراء ومبتهلين.