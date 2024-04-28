افتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمنيا، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.

مركز سيطرة الشبكة الوطنية

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، وأعضاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

إحداث نقلة نوعية خدمية

قال محافظ المنيا، إن المركز سيخدم أوجه العمل التنموي خلال المرحلة المقبلة، ويسهم في إحداث نقلة نوعية خدمية لأبناء المنيا، مشيداً بحجم ونوعية المشروعات القومية المنفذة في كافة القطاعات على أرض المحافظة، وما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في جميع النواحي التنموية، تساهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وتهتم القيادة السياسية ببناء الجمهورية الجديدة وفق أحدث المعايير والنظم العالمية بشكل يتيح تقديم أفضل الخدمات التي تساعد علي النهوض بالبلاد وتقدم أفضل الخدمات الممكنة لجميع المواطنين، حيث يعد هذا المركز صرحا حقيقيا داخل محافظة المنيا المعروفة بعروس الصعيد.