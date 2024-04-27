«حياة كريمة» تنظم قافلة طبية وبيطرية بقرية نبتيت في الشرقية

قالت مراسلة «إكسترا نيوز»، مونيكا مجدي، إن مؤسسة حياة كريمة تنظم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وجامعة الزقازيق، قافلة طبية شاملة العديد من التخصصات، لتلبية كافة احتياجات المواطنين في القرى النائية والمحافظات الحدودية.

مؤسسة حياة كريمة تنظم قافلة طبية

وأضافت «مجدي»، أن القافلة بدأت اليوم منذ الساعة 9 صباحاً في مركز الشباب داخل القرية نبتيت بالشرقية، موضحة أن توافد الأهالي والمواطنين للاستفادة من هذه المبادرة الكبيرة التي شملت العديد من التخصصات الطبية على أيادي نقبة من الأطباء الأكفاء، حتى يتم الكشف على جميع المستفيدين والمتوفدون على هذه المبادرة.

مبادرة حياة كريمة تشمل أكثر من 10 تخصصات طبية

وأشارت إلى أن المبادرة شملت العديد من التخصصصات الطبية منها أمراض الصدر، الباطنة، العظام والرمد، بالإضافة إلى أنها شملت سيارة لتنظيم الأسرة والتوعية على خطورة الزيادة السكانية وحملة واسعة وكبيرة للكشف على امراض الضغط والسكر، أكثر من 10 تخصصات بهدف دعم ومساعدة أهالي القرية.