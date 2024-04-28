ماذا يحدث في أمريكا؟.. إعصارات مدمرة وفيروس مميت يفتك بالطيور والحيوانات

في الأيام الماضية شهدت الولايات المتحدة الأمريكية عددا من الأحداث المدمرة حيث تعرضت لإعصارات مدمرة أبادت أحياء سكنية كاملة فيما ظهرت جائحة جديدة فتكت بملايين الطيور وانتقلت للحيوانات ومازالت الحكومة الأمريكية تعجز عن حصرها وسط تخوف من انتقالها للبشر.

إعصارات مدمرة في وسط الولايات المتحدة

تتعرض ولايات الوسط الأمريكي لأمطار غزيرة وعواصف رعدية وإعصارات مدمرة فيما قالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إنه من المتوقع حدوث رياح مدمرة خلال الأيام المقبلة خاصة في تكساس وغرب لويزيانا وأركنساس وجنوب غرب ميسوري.

وأضافت الهيئة أنه يوجد 41 مليونا معرضين للخطر في مناطق العواصف والإعصارات الجوية في الأيام المقبلة وفقا لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

فيما شهدت ليلة أمس في ولاية أوكلاهوما الأمريكية مقتل أحد الأمريكيين، وإصابة عدد آخر جراء العواصف الرعدية الشديدة والرياح العاتية التي ضربت الولاية فيما تم التبليغ عن عشرين إعصارا أدى إلى سقوط أعمدة الكهرباء وتدمير 16 منزلا بالكامل بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وفي ولاية نبراسكا، وأيوا أدت الأعاصير المدمرة إلى إصابة عدد من الأشخاص جراء انهيارات المباني إضافة إلى تسوية أحياء سكنية بالكامل بالأرض، واقتلاع خطوط كهربائية وانحراف سكك حديد خلال اليومين الماضيين وفقا لشبكة «إس بي سي» الأمريكية.

أنفلونزا الطيور تتنقل إلى الحيوانات

وبالتزامن مع حالة الطقس السيئ وتعرض وسط الولايات المتحدة لأعاصير مدمرة تعاني أمريكا من تهديد فيروسي جديد.

ففي خلال الأيام الماضية شهدت الولايات المتحدة انتقال أنفلونزا الطيور إلى الحيوانات وانتشرت بسرعة لتجتاح مئات المزارع في مختلف الولايات الأمريكية وفقا لصحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

وبحسب الصحة العالمية فقد أدت الجائحة الحالية إلى تدمير مجموعة كبيرمن الحيوانات.

وفي نفس السياق قال جيريمي فارار، كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي: «إن خطر انتقال السلالة الجديدة إلى البشر هو مصدر قلق كبير»، لا سيما يعد أن تعرض مزارع أمريكية في تكساس للمرض وفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وعلى الرغم من أنه نادرا ما تصيب أنفلونزا الطيور البشر ولكنها غالب ما تكون قاتلة عندما تصيبها ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معدل الوفيات بين البشر منذ عام 2003 يبلغ 52%.

وأوضح جيمس وود، رئيس قسم الطب البيطري بجامعة كامبريدج: «إن انتشار العدوى سيكون أكبر بكثير من عدد المزارع التي تم الإبلاغ عنها».

ومازالت وزارة الزراعة الأمريكية تحاول حصر الجائحة الحالية دون أن تتفشى بشكل أكبر وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.