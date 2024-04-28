علا غانم لـ«الوطن»: طليقي استولى على بيتي وحسبي الله ونعم الوكيل

تفاجأت الفنانة علا غانم، باستيلاء طليقها على منزلها، وتأجيره لتصوير الإعلانات مقابل مبالغ مالية ضخمة، وذلك من فترة كبيرة.

علا غانم تكشف استيلاء طليقها على منزلها

وقالت علا غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «المحتال استولى على بيتي بكل متعلقاتي ومتعلقات عيلتي بيأجر البيت للتصوير علشان يسترزق ويعيش في خيري حسبي الله و نعم الوكيل».

وتابعت: «وده بيعمل كده من سنة و4 شهور من يوم لما اقتحم عليا البيت هو والبلطجية ومن ساعتها وأنا بره بيتي لا عارفه أرجع ولا أخد متعلقاتي».

مشاركة علا غانم في السينما مؤخرا

وكانت علا غانم، شاركت مؤخرا في الجزء الثاني من فيلم حريم كريم، والذي كانت تدور أحداثه حول نشأ علاقة حب بين كريم حسين وآيلا، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما هالة ودينا.

وشارك في بطولة العمل، مصطفي قمر، داليا البحيري، بشرى، بسمة، خالد سرحان، تيام مصطفي قمر، رنا رئيس، يوسف عمر، هنا داود، كريم كريم.