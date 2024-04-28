مرشحة رئاسة أمريكية اعتقلت في احتجاجات الجامعات المؤيدة لغزة.. من هي؟

تعرضت مرشحة الرئاسة الأمريكية عن حزب الخضر، جيل ستاين، ومدير حملتها الانتخابية للاعتقال، السبت، ضمن 100 طالب تظاهروا في جامعة واشنطن في سانت لويس، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقا لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

BREAKING: Jill Stein and her Campaign Manager and Deputy Campaign Manager, Jason Call and Kelly Merrill-Cayer, have been arrested at Washington University in St. Louis while supporting a protest against WashU’s ties to the war on Gaza.

Video from @KallieECox pic.twitter.com/rkUYC9b5Qx — Dr. Jill Stein (@DrJillStein) April 28, 2024

كانت «ستاين» انضمت للطلاب دعما لهم، وأعلنت أن حملتها الانتخابية تدعم مطالبهم واحتجاجهم السلمي، وتجمعهم في الحرم الجامعي من أجل السلام.

وقالت ستاين: «إننا نقف هنا صفا واحدا مع الطلاب الذين يدافعون عن الديمقراطية، ويدافعون عن حقوق الإنسان، ويقفون من أجل إنهاء الإبادة الجماعية».

وأيدت ستاين خلال تواجدها في الاحتجاجات مع الطلاب الأمريكيين طلبهم، قطع جامعة واشنطن، العلاقات مع الشركات، التي تساهم في الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

من هي جيل ستاين؟

أثارت حادثة اعتقال جيل ستاين خلال مشاركتها للطلاب في احتجاجاتهم ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، تعاطفا واسعا، وسلطت عليها الضوء، بعد أن كانت من المرشحين المغمورين في الانتخابات الأمريكية.

وأعلنت جيل ستاين صاحبة الـ73 عاما، في نوفمبر 2023، أنها ستسعى للحصول على ترشيح حزب الخضر في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفقا لموقع «يو إس توداي».

وشتاين، طبيبة وناشطة بيئية، ترشحت سابقا للرئاسة في عامي 2012 و2016.

وفي مقطع فيديو أعلنت فيه حملتها هذه المرة، قالت إنها تريد أن تقدم للناخبين خيارا خارج نظام الحزبين الديمقراطي والجمهوري المحتكر للرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية على مر تاريخها.

توجه شتاين حملة انتقاد شرسة للحزب الديموقراطي والجمهوري وتصفهم بأن أنظمتهم فاشلة، وأنهم يقومون بتغذية أله الحروب التي لا نهاية لها لتفيد «مقاولين الحروب» وأعلنت إنها ستتبنى نظاما جديدا للسياسة الخارجية الأمريكية تركز على دعم حقوق الإنسان وإنهاء العنف وأنظمة الفصل العنصري في حال وصولها للحكم.