مرشحة رئاسة أمريكية اعتقلت في احتجاجات الجامعات المؤيدة لغزة.. من هي؟

تعرضت مرشحة الرئاسة الأمريكية عن حزب الخضر، جيل ستاين، ومدير حملتها الانتخابية للاعتقال، السبت، ضمن 100 طالب تظاهروا في جامعة واشنطن في سانت لويس، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقا لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

BREAKING: Jill Stein and her Campaign Manager and Deputy Campaign Manager, Jason Call and Kelly Merrill-Cayer, have been arrested at Washington University in St. Louis while supporting a protest against WashU’s ties to the war on Gaza.

