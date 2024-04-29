سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 29-4-2024

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 29-4-2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارا ملحوظا في مختلف البنوك، خلال بداية التعاملات، حيث سجل نحو 51.94 جنيه للشراء، و51.4 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 51.94 جنيه للشراء، و51.42 جنيه للبيع في بنك الأهلي المصري.

سجل سعر اليورو اليوم 51.10 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري نحو 51.94 جنيه للشراء، و51.4 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 51.94 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 51.10 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر اليورو اليوم 51.44 جنية للشراء، و51.64 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.