ضبط 11 جوال دقيق مدعم في مخبز سياحي غير مرخص بالإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي في الإسكندرية، استمرار الحملات التموينية على المخابز السياحية بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

تشديد الرقابة على المخابز السياحية

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز السياحية.

ضبط مخبز سياحي غير مرخص

وأضاف القلش، في تصريح لـ«الوطن»، أنه بناء على تلك التعليمات، قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أماني الجزار رئيسة الرقابة بحملة تموينية على المخابز السياحية أسفرت عن الآتي:

- ضبط مخبز سياحي غير مرخص يقوم بإنتاج وبيع الخبز السياحي الحر بحيازته 11 جوال دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% وزن الواحد 50 كيلوجراما بإجمالي 550 كيلوجرام دقيق ما يقارب النصف طن دقيق مدعم والمحظور تداوله وحيازته إلا بداخل منظومة الخبز المدعم؛ إذ أنه مخصص كحصص تموينية للمخابز البلدية المدعمة فقط، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.