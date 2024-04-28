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آخر تحديث.. سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 28 -4-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
10:48 م | الأحد 28 أبريل 2024
الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 28 -4-2024،  تراجعا في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية، بقيمة 12 قرشا، ليسجل نحو 13.00 جنيها للشراء، و13.02 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في عدد من البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.97 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.98 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 13.02 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.09 جنيه للشراء، وسجل 13.12 جنيها للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.04 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.01 جنيه للشراء، كما سجل نحو و13.06 جنيه للبيع، في بنك cib.

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بقلم شوشة عبدالواحد