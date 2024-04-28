أسامة كمال: كلمة الرئيس السيسي اليوم تؤكد تعمقه في التكنولوجيا

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في منتهى الأهمية وليس مجرد خطاب معد مسبقًا وتدل على أنه داخل في مجال التكنولوجيا بشكل كبير جدًا، مشددًا على أن المركز في منتهى الأهمية وسيتسبب في وجود كفاءة أكبر داخل الحكومة.

الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن افتتاح اليوم يؤكد أننا أمام مركز للبيانات وهو أساسي لكي تتعامل معه كل الوزارات في الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن هذا المركز ليس فقط عبارة عن مبنى وموجود به خوادم، ولكنه جهد كبير من العمل واستضافة تكنولوجيا وبيانات الدولة المصرية.

خلق فرص لدعم الاقتصاد

ووجّه الشكر لسلاح الإشارة بالقوات المسلحة على ما قدموه في هذا العمل، إذ أن مدير الإشارة أكد أن مراكز البيانات تعتبر انعكاسا حقيقيا للتحول الرقمي وتخلق فرصا لدعم الاقتصاد، مشددًا على أن هذا المركز شيء كبير جدًا ومن الممكن أن لا يشعر به المواطن، لكنه جهد مختلف وسيرفع من كفاءة العمل الإداري والحكومي.