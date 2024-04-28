عاصفة رملية وأمطار غزيرة تضرب السعودية الساعات المقبلة

شهدت المملكة العربية السعودية، خلال الأيام القليلة الماضية حالة غير مستقرة من الطقس، بسبب وجود مٌنخفضات جوية قوية نتج عنها هطول أمطار غزيرة، تسببت في شل الحركة المرورية والحياة بشكل عام في المحافظات كافة.

عاصفة رملية كثيفة تحجب الرؤية بالسعودية

وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، يٌوثق مٌعاناة أحد المواطنين السعوديين، إذ تعرض إلى صعوبة في قيادة سيارته، بسبب وجود عاصفة رملية كثيفة، أدت إلى حجب الرؤية الأفقية بشكل كامل، تحديداً في منطقة حفر الباطن بالسعودية مٌتجهة إلى الحدود الكويتية، مع التوقع باستمرارها خلال الساعات المقبلة.

وتأثرت عدة مواقع مٌجاورة لحفر الباطن، مثل القصيم وحائل، بسحب ركامية رعدية تعمل على تساقط الأمطار بشكل غزير، بسبب وجود تيارات من الرياح الهابطة، ما أدى إلى تشكل مٌوجة من الغبار الكثيف وشبه انعدام مدى الرؤية الأفقية.

تحذير للمعتمرين من الحالة الجوية بالسعودية

وبحسب ما ذكره المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، فإنه من المتوقع سقوط أمطار كثيفة، تؤدي إلى جريان السيول، مع فرص وجود كمية كبيرة من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مختلفة من المملكة، أبرزها مكة المكرمة والمدينة المنورة، لذا ينصح كبار السن ومرضى الحساسية من عدم التواجد في الشارع خلال الساعات القادمة، للحفاظ على الصحة والحماية من أي إصابات خطيرة.