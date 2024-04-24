تحذيرات في السعودية من طقس الساعات المقبلة.. رياح محملة بالأتربة على عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية مجموعة من التنبيهات، عبر نظام الإنذار المبكر الخاص به، وذلك للتنبيه من حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في عدد من مناطق المملكة، وهي: «الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، وعسير، ونجران، وجازان، والباحة، والشمالية»، بحسب ما جاء في صحيفة «سبق» السعودية.

حالة الطقس في عدة مناطق سعودية

وأشارت الأرصاد إلى أن المنطقة الشرقية في السعدوية تهشد حالة طقسية شديدة حتى الساعة 10 من مساء اليوم الأربعاء، ما بين أتربة مثارة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية، في مناطق: «الأحساء، والعديد، وبقيق، والجبيل، والخُبر، والدمام، والظهران، والقطيف».

وتشهد المناطق السابقة أيضا أمطارًا خفيفة حتى الساعة 10 من مساء اليوم الأربعاء، بجانب نفس حالة الطقس على العرين وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا متوسطة على مناطق تنومة وأبها والنماص وبلقرن وخميس مشيط، وأمطارًا غزيرة على أحد رفيدة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

أما منطقة مكة تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية، فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية على الكامل وخليص ومدركة، وأمطارًا خفيفة على الطائف وأصم وميسان حتى الساعة الـ10 من مساء اليوم الأربعاء.

استمرار الأمطار الأسبوع المقبل

وقال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس، إن النماذج العددية للطقس تظهر سقوط الأمطار والسيول على بعض المناطق، بحسب ما جاء في صحيفة «سبق»، مؤكدا استمرار الأمطار حتى نهاية هذا الأسبوع وصولا إلى الأسبوع المقبل داخل السعودية.

ونبّه المركز الوطني من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات: «الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب».